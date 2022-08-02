С соответствующим заявлением выступил в прямом видеообращении президент США Джо Байден, передает Associated Press.

"В субботу по моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира Аль-Каиды Аймана аз-Завахири», - заявил глава Белого дома.

Он уточнил, что в ходе операции жертв среди гражданского населения не было.

"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, исполненного решимости убийцы", - подчеркнул президент США.

Байден отметил, что США продемонстрировали решительность и способность защищать людей от угроз такого уровня.

"Он никогда больше не позволит Афганистану стать убежищем для террористов", - сказал Байден в обращении из Белого дома, официально объявив об операции.

По его словам, сотрудники разведки США выследили аз-Завахири в дом в центре Кабула, где он скрывался со своей семьей.

Отметим, что предварительно об операции в Афганистане сообщали западные медиа со ссылкой на источники в Белом доме. Они же анонсировали и заявление Байдена на этот счет.

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