Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
Соединенные Штаты провели в Афганистане успешную антитеррористическую операцию с применением боевого беспилотника, ликвидировав лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
С соответствующим заявлением выступил в прямом видеообращении президент США Джо Байден, передает Associated Press.
"В субботу по моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира Аль-Каиды Аймана аз-Завахири», - заявил глава Белого дома.
Он уточнил, что в ходе операции жертв среди гражданского населения не было.
"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, исполненного решимости убийцы", - подчеркнул президент США.
Байден отметил, что США продемонстрировали решительность и способность защищать людей от угроз такого уровня.
"Он никогда больше не позволит Афганистану стать убежищем для террористов", - сказал Байден в обращении из Белого дома, официально объявив об операции.
По его словам, сотрудники разведки США выследили аз-Завахири в дом в центре Кабула, где он скрывался со своей семьей.
- Отметим, что предварительно об операции в Афганистане сообщали западные медиа со ссылкой на источники в Белом доме. Они же анонсировали и заявление Байдена на этот счет.
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