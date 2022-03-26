Байден подтвердил Кулебе, что США будут вместе с Украиной до нашей победы, которая изменит историю ХХІ века

"Президент США выразил свое уважение и восхищение всеми украинцами, сопротивляющимися российскому агрессору. … Это не война России против Украины. Это война тирании против свободного мира. Сегодня президент Байден так и сказал, что происходящее в Украине изменит историю XXI века. Мы общими усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу, в пользу Украины и демократического мира.Также президент Байден сказал о том, что США непреклонно будут с Украиной во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, поддержка будет только расти", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с американскими чиновниками, передает Еспресо. TV.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что с американскими коллегами содержательно проговорили ряд вопросов.

"Во-первых, говорили о санкциях. Над новыми уже работаем. Затронул вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Также говорили о санкциях против всех политических фигур РФ, поскольку они все являются частями агрессивной машины Путина. Обсудили, каким образом взбодрить отдельные европейские страны, которые пытаются сейчас под разными предлогами не вводить санкции. Четко договорились, как и с какими странами будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций для РФ, чтоб отрезать пути обхода санкций. Россия попала в санкционный котел и этот котел в ближайшие дни и месяцы будет сжиматься. Что касается оружия, имели предметный разговор с конкретными цифрами и названиями. В этом вопросе тоже будет прогресс", - заверил министр иностранных дел Украины.

Напомним, впервые встреча в формате 2+2: Резников с Кулебой в Польше встретились с топ-чиновниками США

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