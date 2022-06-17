Об этом информирует телерадиокомпания CNN .

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не следует ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", – сказал Байден.

Известно, что исчезли мужчины – 39-летний Александр Джон-Роберт Друке из Таскалусы, штат Алабама, и 27-летний Энди Тай Нгок Хуин из Хартселла, штат Алабама. Ветераны американских войск пропали без вести в Харькове на прошлой неделе, когда попали под обстрел со стороны российских войск.

В Sky News добавляют, что росСМИ показывают изображение якобы двух пленных американских мужчин, захваченных в Украине.

Газета "Известия" поделилась интервью с 27-летним Энди Хюином. А канал RT опубликовал фото, на котором вероятно Александр Друке.

16 июня Госдепартамент США заявил , что ему известны о третьем американце, который ездил в Украину воевать против России, но "последними неделями" был признан пропавшим без вести.

15 июня The Telegraph сообщил , что двое бывших американских военных на прошлой неделе предположительно попали в плен во время боевых действий с превосходящими российскими силами под Харьковом. По данным издания, оба служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян.

Сегодня Белый дом признал , что двое военных США могли попасть в плен к россиянам.

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