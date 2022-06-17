Байден подтвердил исчезновение американцев в Украине и призвал не посещать страну
17 июня президент США Джо Байден заявил, что ему доложили о трех пропавших без вести в Украине военных. Он призвал американцев не ездить туда
Об этом информирует телерадиокомпания CNN .
"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не следует ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", – сказал Байден.
Известно, что исчезли мужчины – 39-летний Александр Джон-Роберт Друке из Таскалусы, штат Алабама, и 27-летний Энди Тай Нгок Хуин из Хартселла, штат Алабама. Ветераны американских войск пропали без вести в Харькове на прошлой неделе, когда попали под обстрел со стороны российских войск.
В Sky News добавляют, что росСМИ показывают изображение якобы двух пленных американских мужчин, захваченных в Украине.
Газета "Известия" поделилась интервью с 27-летним Энди Хюином. А канал RT опубликовал фото, на котором вероятно Александр Друке.
- 16 июня Госдепартамент США заявил , что ему известны о третьем американце, который ездил в Украину воевать против России, но "последними неделями" был признан пропавшим без вести.
- 15 июня The Telegraph сообщил , что двое бывших американских военных на прошлой неделе предположительно попали в плен во время боевых действий с превосходящими российскими силами под Харьковом. По данным издания, оба служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян.
- Сегодня Белый дом признал , что двое военных США могли попасть в плен к россиянам.
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