Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины

Об этом сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, Байден ответил "да", когда ехавшие с ним репортеры спросили его, рассматривают ли Штаты вариант отправки "Брэдли" во время подготовки следующего пакета военной помощи Украине. Впрочем, других подробностей президент США не уточнил.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на собственные источники, что правительство США рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину в рамках дальнейшей военной поддержки.

Как писало издание, окончательное решение якобы еще не принято, как и не известно другой конкретики.

Справка. M2 "Брэдли" (англ. M2 Bradley) - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. M2 "Брэдли" поступила на вооружение в 1981 году после продолжавшихся с 1964-го испытаний. Получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли". Американские войска применяли эту БМП в войнах в Персидском заливе и Ираке.

В отличие от M113, которые США передали Украине раньше, Bradley вооружены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW. Дополнительное вооружение – спаренный с пушкой пулемет M240C. БМП может иметь установленное и так называемое амбразурное оружие – шесть автоматических 5,56 мм несъемных винтовок в бойницах – M231.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News заявил, что в ближайшее время ожидается отправка в Украину американских БМП Bradley.

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