Об этом сообщает Reuters.

На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да". Однако американский президент отказался уточнить, когда именно произойдет разговор.

Отметим, что вскоре пройдет активизация диалога с Китаем на фоне привлечения Пекина к урегулированию войны России с Украиной.