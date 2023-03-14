Байден подтвердил, что будет разговаривать с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Reuters.
На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да". Однако американский президент отказался уточнить, когда именно произойдет разговор.
Отметим, что вскоре пройдет активизация диалога с Китаем на фоне привлечения Пекина к урегулированию войны России с Украиной.
- Напомним, 13 марта Байден обнародовал детали крупного соглашения между США, Великобританией и Австралией о предоставлении Австралии атомных подлодок. Китай считает соответствующее соглашение "незаконным актом ядерного распространения".
- В Вашингтоне приветствуют возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, что станет первым контактом такого уровня между двумя государствами после начала полномасштабной войны.
- В преддверии мировых медиа сообщалось, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Этот разговор должен пройти на следующей неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву.
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