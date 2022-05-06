Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая
Президент США Джо Байден подпишет 9 мая законопроект о введении ленд-лиза для Украины
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Лэнд-лиз упростит процесс предоставления военной помощи Украине.
"В понедельник президент ( президент США Джо Байден, – Ред. ) подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", – заявила Джен Псаки.
- 7 апреля Сенат США принял законопроект о ленд-лизе , который должен позволить быстрее поставлять оружие Украине.
- 28 апреля Палата представителей приняла закон о ленд-лизе для Украины.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил , что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу.
- Решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины – это результат последовательной государственной политики.
- Разъяснение по ленд-лизу сделал военный эксперт Михаил Жирохов.
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