Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Лэнд-лиз упростит процесс предоставления военной помощи Украине.

"В понедельник президент ( президент США Джо Байден, – Ред. ) подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", – заявила Джен Псаки.

7 апреля Сенат США принял законопроект о ленд-лизе , который должен позволить быстрее поставлять оружие Украине.

28 апреля Палата представителей приняла закон о ленд-лизе для Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил , что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу.

Решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины – это результат последовательной государственной политики.

Разъяснение по ленд-лизу сделал военный эксперт Михаил Жирохов.

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