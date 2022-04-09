Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и ограничение торговли с РФ и Беларусью
Президент США Джо Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и прекращении нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В пятницу, 8 апреля, Байден подписал законопроект "Закон о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает импорт энергоносителей из Российской Федерации.
Также президент подписал "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", который приостанавливает нормальные торговые отношения с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и направлен на дальнейшее применение санкций в сфере торговли и прав человека.
- 7 апреля Сенат США принял законопроект о ленд-лизе , который должен позволить оперативнее предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора России.
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