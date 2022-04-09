Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и ограничение торговли с РФ и Беларусью

Об этом сообщается на сайте Белого дома.



В пятницу, 8 апреля, Байден подписал законопроект "Закон о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает импорт энергоносителей из Российской Федерации.



Также президент подписал "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", который приостанавливает нормальные торговые отношения с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и направлен на дальнейшее применение санкций в сфере торговли и прав человека.

7 апреля Сенат США принял законопроект о ленд-лизе , который должен позволить оперативнее предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора России.