Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"ПОДПИСАНО: Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года", - написала в Twitter пресс-ассистент Белого дома Ангела Перез.

Документом согласована упрощенная процедура предоставления военной помощи Украине во время войны с Россией. В тексте законопроекта речь идет о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных изделий для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

Лэнд-лиз позволяет США поставлять вооружение и технику непосредственно американскому производству. Военная помощь предоставляется без предварительной оплаты; оплата за поставки производится после войны или после войны возвращается исправная техника и вооружение.

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Раньше Америка уже делала такой шаг. Закон о предоставлении материальной помощи европейским союзникам в США был принят в марте 1941 года. Начатая процедура lend lease, то есть "передача в аренду или в долг", предполагала, что американцы в сжатые сроки передают военную и гражданскую технику, оружие, оборудование, боеприпасы и другое имущество странам, чья оборона является "жизненно важной" для США. В число таких стран сначала входили Великобритания и Китай, а затем Франция и СССР.

7 апреля сенат США принял законопроект о ленд-лизе, который должен позволить быстрее поставлять оружие Украине.

28 апреля палата представителей приняла закон о ленд-лизе для Украины.

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