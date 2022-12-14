Байден подписал закон о защите однополых браков
Президент США Джо Байден подписал закон о федеральной защите однополых и межрасовых пар
Об этом Джо Байден сообщил в твиттере.
"Сегодня, с подписанием закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс. Есть немного вещей, которые столь же понятны и правильны, как брачное равенство", — утвердил президент США.
Джо Байден отметил, что Штаты делают еще один шаг к равенству, свободе и справедливости для всех.
"В течение большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны" , – резюмировал политик.
Новым документом официально отменено действие закона о браке, определявшего его как соглашение между мужчиной и женщиной. В настоящее время каждый штат Америки должен признать силу браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.
- Напомним, 4 октября однополые браки легализовали в Словении. Она стала первой из посткоммунистических стран, где разрешили соглашения и усыновление детей в частности.
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