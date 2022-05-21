Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд

Об этом сообщает Белый дом .

"Президент подписал "Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине, 2022", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022-й финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и предоставление ей помощи", - заявили в администрации Байдена.

Ожидается, что из $40 млрд непосредственно на оборону предусмотрено $20 млрд.

По данным Washington Post, в рамках этого пакета США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. В него также вошли более $8 млрд общей экономической поддержки Украины, почти $5 млрд глобальной продовольственной помощи для преодоления потенциального дефицита продовольствия, вызванного крахом украинской сельскохозяйственной экономики, и более $1 млрд для поддержки беженцев.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

Палата представителей США утвердила выделение Украине 40 млрд долларов помощи еще 11 мая. 19 мая решение также поддержал Сенат .

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