Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19

Об этом сообщает Белый дом.

В заявлении Джо Байден отметил, что разделяет цель конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19.

"В 2021 году я приказал разведывательному сообществу использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается. Нам нужно понять происхождение COVID-19, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии", – подчеркнуто в заявлении.

Байден добавил, что его администрация "продолжит просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные ссылки на институт вирусологии Уханя". Также он заверил, что администрация рассекретит и распространит такую информацию, насколько это возможно, в соответствии с его конституционными полномочиями "по защите от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности".