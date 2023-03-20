Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19
Президент США подписал закон, предусматривающий рассекречивание разведывательных данных о происхождении коронавируса
Об этом сообщает Белый дом.
В заявлении Джо Байден отметил, что разделяет цель конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19.
"В 2021 году я приказал разведывательному сообществу использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается. Нам нужно понять происхождение COVID-19, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии", – подчеркнуто в заявлении.
Байден добавил, что его администрация "продолжит просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные ссылки на институт вирусологии Уханя". Также он заверил, что администрация рассекретит и распространит такую информацию, насколько это возможно, в соответствии с его конституционными полномочиями "по защите от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности".
- 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет, в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
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Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
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В пятницу, 10 марта, палата представителей конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией Covid-19. Ранее за такое же решение проголосовал Сенат США.
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