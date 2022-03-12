Байден подписал указ о выделении еще $200 млн военной помощи Украине

Об этом сообщил Белый Дом .



Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену поручить сокращение оборонных статей Министерства обороны на сумму до 200 млн долларов для оказания помощи Украине.

1 марта президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили санкции против РФ и военную помощь Украине.