Байден подписал указ о выделении еще $200 млн военной помощи Украине
Президент США Джо Байден поручил выделить еще $200 млн на военную помощь Украине
Об этом сообщил Белый Дом .
Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену поручить сокращение оборонных статей Министерства обороны на сумму до 200 млн долларов для оказания помощи Украине.
- 1 марта президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили санкции против РФ и военную помощь Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное