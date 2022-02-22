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Главная война с Россией Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО

Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО

22 февраля, 2022 вторник
01:21
война с Россией Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о блокировании собственности отдельных лиц, связанных с "Л/ДНР", и запрет отдельных операций в ОРДЛО в связи с продолжением усилий России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом говорится в указе президента США.

Согласно указу Байдена запрещаются:

  • инвестиции в "Л/ДНР";
  • импорт США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий в этот регион;
  • экспорт, реэкспорт, продажа или поставка прямо или опосредованно из США или лицом из США, где бы оно ни было, любых товаров, услуг или технологий в регион;
  • любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны лица из США, где бы оно ни было, транзакции иностранца, если эта транзакция была запрещена предыдущим пунктом.
Кроме того, если любое лицо, определенное министром финансов по согласованию с государственным секретарем, проводило деятельность в "Л/ДНР", было должностным лицом или сотрудничало с предприятиями в определенном регионе, помогало любым способом людям, чьи активы уже заблокированы этим указом, его активы на территории США также будут заблокированы.

Также будет ограничиваться въезд людям, отвечающим одному из критериев указа, за исключением случаев, когда госсекретарь или министр внутренней безопасности в зависимости от обстоятельств решат, что въезд лица не будет противоречить интересам США.

"Ничто в этом указе не запрещает совершать операции с целью ведения официальных дел Федерального правительства их служащими, грантополучателями или подрядчиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признание Россией "Л/ДНР" противоречит обязательствам РФ в рамках Минских договоренностей и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
 

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