Байден подписал указ о санкциях против строителей "Северного Потока-2"

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома .



"В соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях я сообщаю, что я издал Исполнительный приказ, чтобы принять дополнительные меры в отношении некоторых российских экспортных трубопроводов энергоносителей для решения национальной чрезвычайной ситуации .., вызванной конкретной вредной внешней деятельностью Правительства Российской Федерации", - цитирует пресс-служба Белого Дома президента США Джо Байдена.



Отмечается, что указ Байдена является ответом на проекты российских газопроводов, призванных расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергетическую безопасность - включая безопасность Украины и стран Восточного фланга НАТО и ЕС.



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Указ должен противодействовать влиянию РФ, которая "угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".



Указ блокирует имущество и интересы в собственности иностранных лиц, определенных госсекретарем, по согласованию с министром финансов США, в отчете перед Конгрессом.



Отмечается, что среди прочего указ призван противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".



"Я определил, что необходимо блокировать имущество и интересы в собственности таких лиц", - приводит слова Джо Байдена пресс-служба Белого Дома.

Напомним, 1 июля Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США принял решение, призванное заблокировать право президента страны Джо Байдена об отмене санкций против российского газопровода "Северный поток-2"