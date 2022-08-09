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Байден подписал протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО

9 августа, 2022 вторник
21:58
Мир

Президент США Джо Байден подписал документы о ратификации протоколов вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом говорится в трансляции Белого дома.

Во время выступления перед подписанием документов, Байден призвал другие страны-члены НАТО как можно скорее завершить процесс ратификации для Швеции и Финляндии.

"Путин думал, что сможет нас разъединить. Наш альянс теснее, чем когда-либо, он более объединен, чем когда-либо, и после присоединения Финляндии и Швеции мы станем сильнее, чем когда-либо", - сказал Байден. .

Таким образом, США стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Пока заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

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Джо Байден
НАТО
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