Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет-2022 в объеме около $770 млн
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнование на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в уведомлении.
Также документ определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.
Общий размер бюджета составляет $768,2 млрд.
Согласно решению Сената США, на военную помощь Украине предусмотрено $300 млн.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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