Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнование на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в уведомлении.

Также документ определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.

Общий размер бюджета составляет $768,2 млрд.

Согласно решению Сената США, на военную помощь Украине предусмотрено $300 млн.