Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

27 декабря, 2021 понедельник
21:15
Мир Джозеф Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет-2022 в объеме около $770 млн

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнование на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в уведомлении.

Также документ определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.

Общий размер бюджета составляет $768,2 млрд.

Согласно решению Сената США, на военную помощь Украине предусмотрено $300 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Джо Байден
США
Читайте также:
адвокати Порошенка
24 декабря, 2021 пятница
Происходит государственный переворот, о котором предупреждал Зеленский, все причастные будут привлечены к ответственности, - адвокаты Порошенко
25 декабря, 2021 суббота
США позволили Путину все, только не масштабное вторжение в Украину, – Пионтковский
26 декабря, 2021 воскресенье
Неопытность Зеленского и выходцев из "95 квартала" особенно опасна в отношениях с Россией, - New York Times
Киев
-6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.07
    Покупка 27.07
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 30.54
    Продажа 31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
27 декабря
21:59
Эксклюзив
Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин
21:45
Террорист "ЛНР"
Под действием наркотиков шел к украинским позициям: военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР"
21:02
Эксклюзив
Пендзин
Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50% и их следует ограничивать, - экономист
20:47
Исследователь сталинских репрессий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии
20:20
Наталья Диденко
На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко
19:50
Петр Порошенко
"Явный признак политических преследований": директор Харьковской правозащитной группы Захаров о подозрении Порошенко
19:29
Александр Лукашенко
У Лукашенко обнародовали проект изменений Конституции Беларуси, планируют исключить статью о безъядерном и нейтральном статусе государства
18:56
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ
18:30
Алексей Арестович
Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови
18:06
В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома
17:49
сепар ООС
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены два украинских военных
17:15
Военный учет для женщин: петиция об отмене приказа набрала необходимые 25 тыс. голосов
16:54
Людмила Денисова
Денисова: состояние здоровья украинского политзаключенного Ставцева ухудшилось
16:31
В Киеве появится штаб терробороны
16:10
"Тысяча Зеленского": 6,5 млн украинцев уже получили виртуальные карты
15:51
Матвиенко
Глава Совета РФ: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
15:32
В Украину идет непогода: граждан предупредили о возможных проблемах на дорогах и обесточивании
15:11
Эксклюзив
Сергей Джердж
США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
14:58
В Крым ввезли более 600 тыс. российских граждан, - Данилов
14:18
Лавров
Лавров заявил, что США стремятся устроить "маленькую войну" в Украине
13:48
Некоторых местных депутатов "Слуги народа" отзовут в начале 2022 года
13:22
Австралия зафиксировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
12:47
Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь"
12:20
Сергей Рябков
Мы не блефуем, - МИД России о своих предложениях по "гарантиям безопасности"
11:43
Порошенко Зеленский
Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо
11:08
Мы готовы применить невиданные санкции, - Камала Гаррис впервые прокомментировала угрозу РФ в отношении Украины
10:27
Карантин в Украине: две области остаются в "красной" зоне
09:58
В Беларуси начали вакцинировать детей от COVID-19
09:26
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 1 864 новых заражений, 133 человека умерли
08:55
В Горловке российские окупанты задержали патрули ОБСЕ
08:19
COVID-19 будет не последней пандемией для человечества, – генсек ООН
07:00
Итоги 2021-го: Последние поколения человека читающего
2021, воскресенье
26 декабря
22:47
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
22:22
Кинотеатр
Фильм "Человек-паук: нет пути домой" первым за время пандемии собрал более $1 млрд в прокате
22:01
Рамзан Кадыров
Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
21:44
пакет малыша
Компенсацию за "пакет малыша" можно будет оформить через "Дию"
21:23
"Челси" совершил камбек в матче АПЛ с "Астон Виллой"
20:54
Мировая экономика в 2022 году впервые преодолеет отметку в $100 трлн
20:37
Всемирный банк
Украина получит от МБРР 300 млн евро, - Шмыгаль
20:17
Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на большие расстояния
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV