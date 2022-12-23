Байден подписал оборонный бюджет с $800 млн дополнительной помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал закон об оборонном бюджете страны на $858 млрд, предусматривающий среди прочего $800 млн дополнительной помощи Украине и $6 млрд на сдерживание агрессии РФ в Европе
О подписании бюджета сообщает сайт Белого дома.
"Закон позволяет ассигнования на финансовый год для Минобороны, для программ нацбезопасности Минэнергетики, а также для Госдепартамента, Департамента внутренней безопасности и разведывательного сообщества. Закон дает жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает важные полномочия национальной обороны, иностранных дел и внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
Закон также предусматривает увеличение заработной платы для военных США, финансирование закупки оружия и поддержку Тайваню, которому грозит Китай.
Кроме того, документ продолжает на 5 лет запрет США сотрудничать с Россией в военной сфере, предусматривает вторичные санкции в отношении участников крупных золотовалютных операций с РФ, направлен на снижение зависимости от российских энергоносителей и исключение РФ из международных организаций, в частности с G20.
Годом ранее оборонный бюджет США составлял $778 млрд.
- Ранее Сенат США принял правительственный бюджет на 2023 год, в котором предусмотрено $44,9 млрд. помощи для Украины и партнеров.
- В оборонный бюджет США с рекордным объемом $858 млрд внесли, в том числе, $800 млн дополнительной помощи Украине.
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