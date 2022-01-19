Байден подписал меморандум об усилении кибербезопасности в государственном секторе США

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Кибербезопасность является императивом национальной и экономической безопасности для администрации Байдена и мы ставим ее в приоритет и повышаем как никогда", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркивают, что для защиты критической инфраструктуры администрация Байдена повысила уровень кибербезопасности в системах электроснабжения и трубопроводов. Как следствие, более 150 коммунальных предприятий, обслуживающих 90 млн американцев, обязались ввести новые технологии киберзащиты.



Администрация президента США продолжает сотрудничать по этому вопросу с частным сектором, а также на международном уровне.



"Администрация Байдена сплотила страны G7, чтобы привлечь к ответственности государства, скрывающие преступников-вымогателей, впервые за семь лет обновила киберполитику НАТО и собрала более 30 союзников и партнеров, чтобы ускорить наше сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, в вопросах совершенствования законодательств, органов, а также прекращения незаконного использования криптовалюты", - говорится в сообщении.



Меморандум, подписанный Байденом, требует от систем нацбезопасности сообщать о киберинцидентах, действовать для защиты от киберугроз или их смягчения, а также защищать инструменты, передающие данные между засекреченными и открытыми системами.

Как сообщалось ранее, Польша ввела повышенный уровень киберугроз в связи с хакерской атакой на Украину.