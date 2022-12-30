Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине
Президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, содержащий почти $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
"Президент подписал закон HR 2617 о сводных ассигнованиях на 2023 год, который определяет общее (бюджетное, – ред.) финансирование на финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2023 года, а также обеспечивает экстренную помощь в связи с ситуацией в Украине", – указывается в документе.
Документ также предусматривает выделение средств из бюджета другим государственным программам.
В twitter Байден отметил, что поставил подпись под "двухпартийным комплексным законопроектом, завершающим год исторического прогресса".
"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - подчеркнул глава Белого дома.
Американский президент добавил, что с нетерпением ждет больше в 2023 году.
- Конгресс США 23 декабря окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, где предусмотрено около $45 млрд для Украины и партнеров. Тогда Джо Байден приветствовал принятие конгрессом проекта госбюджета на $1,7 трлн и пообещал как можно быстрее его подписать.
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