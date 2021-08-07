Байден подготовил Лукашенко "подарок" на годовщину сфальсифицированных выборов в Беларуси

Об этом сообщает CNN .

По информации источников телеканала, санкции будут введены администрацией президента США Джо Байдена 9 августа - ровно через год после президентских выборов в Беларуси, которые были сфальсифицированы режимом Александра Лукашенко.

На кого будут распространяться санкции, пока неизвестно.

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Подконтрольная диктатору ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко. Это вызвало массовые протесты в стране. Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов, а настоящей победительницей назвала Светлану Тихановскую.

Напомним, 25 июля сообщалось, что главным итогом переговоров законно избранной 9 августа 2020 года главы белорусского государства Светланы Тихановской с высшим руководством США будет усиление экономических санкций против режима Александра Лукашенко.

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