Байден поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ, – CNN

Об этом CNN сообщил информированный источник.

Согласно сообщению, Байден готов поддержать отказ от требования выполнения Украиной при вступлении в НАТО плана действий по членству (ПДЧ), предусмотренного в соглашении от 2008 года.

ПДЧ описывается как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический альянс" и является процессом, через который все страны должны пройти для вступления в НАТО.

Отмена ПДЧ означает некоторое облегчение для Украины прохождения процедуры вступления в НАТО, отмечает агентство.

Источник подтвердил, что предложение об отмене этапа ПДЧ прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече с Байденом в Вашингтоне в начале этой недели.

При этом США по-прежнему не считают вступление Украины в Альянс полностью решенным делом, поскольку Киеву еще предстоит провести ряд принципиально важных реформ.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества - политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами за принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.