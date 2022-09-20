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Байден поддержал Тайвань

20 сентября, 2022 вторник
08:10
Статьи

А в Верховной Раде блокируется регистрация "Группы поддержки сотрудничества с Тайванем"

Президент США Джо Байден сказал, что США готовы защитить Тайвань в случае нападения Китая. При том, что США и дальше являются сторонниками концепции единого Китая, то есть не поддерживают существование нескольких Китаев. С Украиной – наоборот. США давно признали Украину, но Байден написал, что США не будут вступать в конфликт с Россией, если не будут атакованы члены НАТО.

Очевидно, что США много помогают Украине, но почему-то сами за тайванцев воевать готовы, а за украинцев нет. Эта готовность может появиться, и в значительной степени это зависит от нас. Американцы поддерживают Тайвань как общество, построившее демократию, верховенство права, где существует свобода слова и защищены права человека. Война с Тайванем — не война с другой нацией, а попытка победить людей, построивших сильную демократию.

Украина тоже демократическая страна, но со слабыми демократическими институтами. Мы сможем рассчитывать на еще большую поддержку демократий, если у себя покажем пример имплементации верховенства права. Пока этого не произошло. Поэтому наша армия — институт, пользующийся наибольшим доверием и в обществе и за границей. Понятно, что армия героически сражается. Но в демократиях таким же авторитетом должны пользоваться президент, парламент, суды и независимые медиа. И не какая-то одна из трех ветвей власти или пресса, а все вместе. Что делать Украине, чтобы получить такую же поддержку и защиту от США, которую получает Тайвань?

Солидаризироваться с США. Мы в Верховной Раде создали межфракционную группу "В поддержку дружбы, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Тайванем". Мы тоже не подвергаем сомнению политику единого Китая, но считаем, что власть не имеет права ценой жизней граждан строить тоталитаризм и совершать геноциды против меньшинств. И убеждены, что демократии должны поддерживать друг друга.

Мне жаль, что руководство Верховной Рады не объявляет, как того требует Закон, о создании нашей группы для того, чтобы она была зарегистрирована. За этим процессом внимательно наблюдают и в Тайбэе, который помогает много нашей армии и государству. В Вашингтоне тоже следят. Верю, что мы сможем построить демократию в Украине и научиться главному: никакие конъюнктурные интересы никогда не оправдают заигрывание с тираниями.

Мир
Китай
Николай Княжицкий
Тайвань
Джо Байден
США
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