Байден поддержал предложение Украины провести форум мира уже этой зимой

Об этом рассказал Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США.

"Только Россия может остановить эту агрессию, но и вы можете ускорить нашу победу, которая докажет любому потенциальному агрессору, что никогда не удастся сломать границы другого народа и остаться царствовать над людьми против их воли", - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что наивно ждать шагов к миру от страны, которой нравится быть государством-террористом.

"Россияне еще отравлены Кремлем. Но восстановление международного правопорядка нужно. Мир нужен. Украина дала соответствующие предложения, и как только я обсуждал их с президентом Байденом – нашу Формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности – гарантированной на десятилетие вперед "Саммит, который можно провести уже этой зимой - и я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, уважаемые члены Конгресса, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось беспрекословным", - добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.

Также он выступил перед конгрессом США.

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