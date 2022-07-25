Байден почти выздоровел от COVID-19, - отчет личного врача
Президент США, заболевший коронавирусом, почти избавился от основных симптомов COVID-19
Об этом говорится в отчете личного врача, обнародованном Белым домом.
По словам врача, Байден "хорошо переносит лечение".
"Минувшей ночью президент Байден завершил четвертый полный день лечения препаратом Paxlovid. Сейчас его симптомы почти полностью исчезли", - говорится в сообщении.
Врач отмечает, что президент имеет определенную остаточную заложенность носа и минимальную охриплость. В то же время пульс, АД, частота дыхания и температура в норме, легкие чистые.
- 23 июля сообщалось, что Джо Байден переносит заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме.
- 21 июля стало известно, что Елена Зеленская пройдет тест после общения с инфицированным COVID-19 Байденом.
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