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Байден почти выздоровел от COVID-19, - отчет личного врача

25 июля, 2022 понедельник
20:54
Мир

Президент США, заболевший коронавирусом, почти избавился от основных симптомов COVID-19

Об этом говорится в отчете личного врача, обнародованном Белым домом.

По словам врача, Байден "хорошо переносит лечение".

"Минувшей ночью президент Байден завершил четвертый полный день лечения препаратом Paxlovid. Сейчас его симптомы почти полностью исчезли", - говорится в сообщении.

Врач отмечает, что президент имеет определенную остаточную заложенность носа и минимальную охриплость. В то же время пульс, АД, частота дыхания и температура в норме, легкие чистые.

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