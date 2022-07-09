Байден поблагодарил ЦРУ за предупреждение о широкомасштабном нападении России на Украину

Об этом он сказал во время визита в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, сообщает "Лига.Новости"

По словам президента США, разведданные, полученные ЦРУ, раскрыли планы Путина и позволили Вашингтону предупредить другие страны о войне.

"Благодаря невероятной работе наших специалистов в области разведки, мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине", – сказал он.

"Разоблачение путинского сценария пробило гигантскую дыру в его обмане и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине", – добавил президент США.

Перед вторжением 24 февраля, когда вооруженные силы РФ сосредоточили более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, российские власти постоянно отрицали, что собираются напасть на Украину.

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