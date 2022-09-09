Байден побеседовал с руководителями стран-членов НАТО об Украине и угрозах со стороны России
Президент Соединенных Штатов Джо Байден 8 сентября провел видеоконференцию с лидерами стран-членов НАТО, где обсуждали помощь Украине
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
"Подчеркнули поддержку, в частности, путем постоянного обеспечения безопасности и экономической помощи и возложения расходов на Россию, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его агрессию (против Украины - ред)", - рассказали в Белом доме.
Лидеры также обсудили энергетический шантаж, к которому прибегает РФ, и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения для Европы.
- Министр обороны Остин в Рамштайне сообщил , что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Впоследствии Пентагон уточнил перечень поступающего оружия.
- Кроме того, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который объявил о предоставлении еще более $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым угрожает Россия.
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