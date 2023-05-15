Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Kyodo.

Ожидается, что в последний раз встречавшиеся в январе в Вашингтоне Байден и Кишида подтвердят прочность безопасного альянса Соединенных Штатов и Японии, их ответ на растущую активность Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе и обсудят войну России против Украины.

Также отмечается, что Байден отправится из Вашингтона в среду и прибудет в Хиросиму на следующий день. Это будет его второй визит в Японию с момента вступления в должность в 2021 году.

Кроме того, сообщается, что поездка Байдена в Хиросиму также сделает его вторым действующим президентом США, который посетит этот город, разрушенный американской атомной бомбой в последние дни Второй мировой войны.

Трехдневный саммит лидеров группы семи высокоразвитых стран мира, в которую входят Соединенные Штаты, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада и Европейский Союз, начнется 19 мая в японском городе Хиросима.