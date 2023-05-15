Байден планирует встретиться с Кишидой в Хиросиме и принять участие в саммите G7
Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите G7 в Хиросиме и в четверг, накануне встречи лидеров и проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишда
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Kyodo.
Ожидается, что в последний раз встречавшиеся в январе в Вашингтоне Байден и Кишида подтвердят прочность безопасного альянса Соединенных Штатов и Японии, их ответ на растущую активность Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе и обсудят войну России против Украины.
Также отмечается, что Байден отправится из Вашингтона в среду и прибудет в Хиросиму на следующий день. Это будет его второй визит в Японию с момента вступления в должность в 2021 году.
Кроме того, сообщается, что поездка Байдена в Хиросиму также сделает его вторым действующим президентом США, который посетит этот город, разрушенный американской атомной бомбой в последние дни Второй мировой войны.
Трехдневный саммит лидеров группы семи высокоразвитых стран мира, в которую входят Соединенные Штаты, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада и Европейский Союз, начнется 19 мая в японском городе Хиросима.
- 11 мая советник национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.
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