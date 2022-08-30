Байден планирует продать Тайваню оружия более чем на $1 млрд
Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваня оружия на сумму около $1,1 млрд
Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Пакет, разработка которого сейчас на ранней стадии, включает 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн долларов, 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн долларов и 655,4 млн долларов на контракт на разведывательный радар. Ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.
Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса.
- Отметим, накануне Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.
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