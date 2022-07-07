Байден планирует исключить Афганистан из основных союзников США вне НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, Байден направил конгрессу заявление, в котором говорится, что он намерен "отменить включение Афганистана в число основных союзников".

В 2012 году США объявили Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО. Это открыло путь двум странам для поддержки оборонных и экономических отношений. Афганистан имеет право на получение кредитов, а также место хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. В свою очередь, частные компании страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

В случае аннулирования статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО: Аргентину, Австралию, Бахрейн, Бразилию, Колумбию, Египет, Израиль, Японию, Иорданию, Кувейт, Марокко, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Катар, Южную Корею, Таиланд и Тунис.

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