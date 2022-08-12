Байден планирует баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в конгресс, – Bloomberg
Президент США Джо Байден планирует снова посоревноваться за кресло главы страны в 2024 году. Известно, что предвыборная кампания стартует после выборов в конгресс в ноябре
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощников и союзников президента США Джо Байдена.
"Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны поверить ему в слово", - сказала помощница Анита Данн по возвращении в Белый дом.
Как сообщает издание, Байден готовится подать заявку на переизбрание после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.
"Решимость Байдена повторно подать заявку на получение Белого дома усиливается, даже если опросы показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, чем 79-летний президент. Но те, кто приближен к Байдену, описывают его как ободренного недавними законодательными, экономическими и внешнеполитическими. победами и стремление снова отказать Трампу", - говорится в сообщении.
Во время встречи с активистами Демократической партии Байден заявил, что не может придумать ничего более важного, чем убедиться, что партия сможет выиграть как на промежуточных выборах, так и в 2024 году.
"Он думал, что он единственный человек, который может победить Дональда Трампа, когда Трамп баллотировался на переизбрание, и был прав. Очевидно, что он наш лучший кандидат", - сказал бывший конгрессмен и помощник Белого дома Седрик Ричмонд.
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