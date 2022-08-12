Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощников и союзников президента США Джо Байдена.

"Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны поверить ему в слово", - сказала помощница Анита Данн по возвращении в Белый дом.

Как сообщает издание, Байден готовится подать заявку на переизбрание после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

"Решимость Байдена повторно подать заявку на получение Белого дома усиливается, даже если опросы показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, чем 79-летний президент. Но те, кто приближен к Байдену, описывают его как ободренного недавними законодательными, экономическими и внешнеполитическими. победами и стремление снова отказать Трампу", - говорится в сообщении.

Во время встречи с активистами Демократической партии Байден заявил, что не может придумать ничего более важного, чем убедиться, что партия сможет выиграть как на промежуточных выборах, так и в 2024 году.

"Он думал, что он единственный человек, который может победить Дональда Трампа, когда Трамп баллотировался на переизбрание, и был прав. Очевидно, что он наш лучший кандидат", - сказал бывший конгрессмен и помощник Белого дома Седрик Ричмонд.

1 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

22 июля Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb