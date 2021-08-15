Байден передал в тюрьму в Беларуси привет Сергею Тихановскому
Белорусский политзаключенный и один из лидеров оппозиции Сергей Тихановский принял приветствие от президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена
По данным белорусской редакции Радио Свобода , об этом он сообщает в письме из неволи, передает Еспресо.TV .
Американский президент передал привет через жену политзаключенного Светлану Тихановскую, которая встречалась с Байденом 28 июля.
"Джо Байден сказал, что вдохновился мной, моим мужем и белорусами", - сказала Светлана Тихоновская после встречи с президентом США.
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"Все будет хорошо. Я получил поздравления от Байдена :)", - написал в письме Сергей Тихановский.
Также он переживает, что не может переписываться со своей бывшей преподавательницей литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скарыны Натальей Сусловой. Письма как от нее к нему, так и от него к ней запрещены.
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"Написал ей, но она не получает мои письма. И такие письма прекрасны - с цитатами писателей и поэтов, присланных ей, чего очень жаль и обидно, что они не дошли. Ну, как так?", - написал политзаключенный.
- Сергей Тихоновский находится в тюрьме со времени прошлогодней президентской кампании, а именно 29 мая 2020.
- Редим Лукашенко не допустил его даже до регистрации кандидатом.
- Политика арестовали во время сбора ним подписей для регистрации в Центризбиркоме.
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