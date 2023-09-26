Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Байден передал Пашиняну письмо: заверил в поддержке суверенитета и демократии

Байден передал Пашиняну письмо: заверил в поддержке суверенитета и демократии

26 сентября, 2023 вторник
05:58
Мир

Президент США Джо Байден написал письмо армянского премьер-министра Никола Пашиняна, в котором заверил в дальнейшей поддержке его страны

Письмо Байдену Пашиняну передала глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Armenpress.

"Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и крепкого регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию", – говорится в письме. .

Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в регионе.

Джо Байден, США, Вірменія

Фото: Телеграмм Атео

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в росте антироссийских настроений в Армении.

Армения
Джо Байден
США
Читайте также:
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
прикордонник
25 сентября, 2023 понедельник
ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
25 сентября, 2023 понедельник
В результате ночной атаки РФ в Одессе погибли два человека
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
07:12
"Улица с двусторонним движением, которая становится все более опасной": Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР
06:54
Дешевая альтернатива зерну из РФ: Египет планирует закупать пшеницу в Кахахстане
06:40
Кривой Рог
В Кривом Роге раздался взрыв
06:24
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине, - ISW
05:53
РФ обвинила США в росте антироссийских настроений в Армении
05:20
Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
05:16
Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache
04:48
В ISW отмечают, что попытки наступления РФ у Бахмута и Авдеевки не имеют успеха
04:20
Воздушная атака на Украину: "шахеды" были нацелены на юг страны
03:55
В Турции задержали 23 поклонников Гюлена из организации FETÖ
03:27
Правительство Германии может вдвое сократить помощь беженцам в следующем году, – Reuters
02:59
Воздушная тревога в Крыму: взрывы в Симферополе и в районе "Бельбека"
02:32
Гросси повторно назначили генеральным директором МАГАТЭ
02:04
Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую и Курскую области
01:55
Российская пропаганда распространила фейк, что бойцы "Азова" проводят "сатанинские обряды"
01:26
Бербок заверила, что в Германии нет "усталости от Украины"
00:58
В МИД Украины опровергли информацию о намерениях "свергнуть власть Польши"
2023, понедельник
25 сентября
23:20
В Чехии разоблачили агента РФ, который платил известным людям за распространение российской пропаганды
22:54
Госдеп США
Госдеп США объяснил, что будет с военной помощью в случае "шатдауна"
22:06
Обновлено
В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину обнаружили обломки ракеты
22:06
Эксклюзив
санкции против РФ
"Должно быть эмбарго": дипломат Чалый объяснил, почему санкции против РФ недостаточны для прекращения войны
21:52
С четкими сроками: Белый дом направил Киеву перечень реформ для продолжения поддержки, - СМИ
21:51
"Самовыражение наказывается": мужчины, повесившие в Таллине флаг Эстонской ССР, хотят обжаловать штраф в суде
21:25
РФ обстреляла жилые кварталы Херсона: погибли три человека, еще двое ранены
21:03
Эксклюзив
"Больше всего побуждает Путина к эскалации в войне": дипломат Чалый о медленных поставках оружия Украине
20:50
РФ наращивает минно-взрывные заграждения на границе с Украиной, — Генштаб
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Abrams, Avenger и беспилотники: особенности вооружения Вооруженных Сил Украины. Колонка Сергея Згурца
20:06
Эксклюзив
"Для ограничения деятельности в МАГАТЭ нужно только желание": активистка с акции против РФ в Вене
20:00
OPINION
Злой понедельник
20:00
Обзор
Победные новости 579-го дня войны: ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ, а на аэродроме под Курском дрон-ловушка взорвался вместе с руководством авиаполка
19:57
Итоги International Sustainability Forum 2023: правительству предложат стратегию развития Украины на ближайшие 20 лет
19:56
Всемирный банк
Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов Украине. Куда направят средства
19:53
Лукашенко запретил белорусам ввозить, использовать и производить гражданские беспилотники
19:25
Канада
В Канаде рассказали, на основе чего обвинили Индию в убийстве сикхского активиста
19:19
США предоставили $2 млрд кредита на модернизацию армии Польши
19:12
Верховная Рада
Нардепы нескольких партий имитируют присутствие на заседаниях Рады, - движение "ЧЕСНО"
19:07
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Как за границей воспринимают российско-украинскую войну
18:57
Как найти и обезвредить мину: британские саперы провели тренинг для украинских военных
18:40
Коломойский в суде заявил, что его судят как иностранца
18:31
Эксклюзив
Артиллерия РФ на Запорожье стреляет в 20 раз больше, чем ВСУ, - военкор Еспресо
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV