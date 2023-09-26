Байден передал Пашиняну письмо: заверил в поддержке суверенитета и демократии
Президент США Джо Байден написал письмо армянского премьер-министра Никола Пашиняна, в котором заверил в дальнейшей поддержке его страны
Письмо Байдену Пашиняну передала глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Armenpress.
"Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и крепкого регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию", – говорится в письме. .
Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в регионе.
Фото: Телеграмм Атео
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в росте антироссийских настроений в Армении.
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