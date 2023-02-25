Об этом он сказал 25 февраля в интервью ABC News, цитирует CNN.

"Если Путин аплодирует этому, то как это может быть хорошо? Я не видел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если придерживаться китайского плана", - заявил президент США.

Помимо критики мирного плана, Байден категорически отверг идею участия Китая как посредника в мирных переговорах между РФ и Украиной, назвав это иррациональным.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна", — сказал Байден.