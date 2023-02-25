Байден отверг "мирный план" Китая и выступил против участия Пекина в переговорах с РФ
Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
Об этом он сказал 25 февраля в интервью ABC News, цитирует CNN.
"Если Путин аплодирует этому, то как это может быть хорошо? Я не видел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если придерживаться китайского плана", - заявил президент США.
Помимо критики мирного плана, Байден категорически отверг идею участия Китая как посредника в мирных переговорах между РФ и Украиной, назвав это иррациональным.
"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна", — сказал Байден.
- Напомним, накануне Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12-ти пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета.
- Также на него отреагировал Зеленский, отметив, что планирует встретиться с Си Цзиньпинем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное