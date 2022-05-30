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Главная война с Россией Байден отрицает планы США предоставить Украине ракетные комплексы для ударов по территории РФ, - Reuters

Байден отрицает планы США предоставить Украине ракетные комплексы для ударов по территории РФ, - Reuters

30 мая, 2022 понедельник
17:32
война с Россией

Байден опроверг возможность американских поставок ракетных систем, которые могут достичь российской территории

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters .

"Мы не собираемся отправлять в Украину ракетные системы", – сказал он, комментируя журналистам возможные поставки ракетных систем, которые могли бы достичь российской территории из Украины.

Впрочем, из заявления Байдена непонятно, о каких именно ракетных системах идет речь, добавляет агентство.

Однако такое заявление прозвучало на фоне неоднократных призывов украинского правительства предоставить более дайнобильное оружие, которое помогло бы переломить ход войны России против Украины.

  • Напомним, западные СМИ сообщали , что администрация президента США Джо Байдена уже в ближайшее время объявит о поставках в Украину ракетных систем дальнего радиуса действия М270 и М142.

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Мир
военная помощь США Украине
США
ракеты
Байден
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