Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters .

"Мы не собираемся отправлять в Украину ракетные системы", – сказал он, комментируя журналистам возможные поставки ракетных систем, которые могли бы достичь российской территории из Украины.

Впрочем, из заявления Байдена непонятно, о каких именно ракетных системах идет речь, добавляет агентство.

Однако такое заявление прозвучало на фоне неоднократных призывов украинского правительства предоставить более дайнобильное оружие, которое помогло бы переломить ход войны России против Украины.

Напомним, западные СМИ сообщали , что администрация президента США Джо Байдена уже в ближайшее время объявит о поставках в Украину ракетных систем дальнего радиуса действия М270 и М142.

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