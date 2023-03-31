Байден отреагировал на задержание в России журналиста The Wall Street Journal
Президент США Джо Байден прокомментировал задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и обвинение его в шпионаже
Своим мнением по этому поводу Байден поделился с CNN.
"Отпустите его", - сказал президент, покидая Белый дом в пятницу утром.
Это первый раз, когда Байден публично прокомментировал этот вопрос после того, как в четверг российские власти обвинили Гершковича в шпионаже.
Позже, на вопрос другого репортера, будут ли высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Сейчас это не ко времени".
- ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
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