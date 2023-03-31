Своим мнением по этому поводу Байден поделился с CNN.

"Отпустите его", - сказал президент, покидая Белый дом в пятницу утром.

Это первый раз, когда Байден публично прокомментировал этот вопрос после того, как в четверг российские власти обвинили Гершковича в шпионаже.

Позже, на вопрос другого репортера, будут ли высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Сейчас это не ко времени".