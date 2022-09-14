Байден отреагировал на успехи ВСУ на фронте: добились значительного прогресса, но впереди еще долгий путь
Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления, однако предстоит еще долгий путь
Слова Байдена цитирует Reuters .
"Понятно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что впереди еще долгий путь", - заметил он.
На вопрос, достигла ли Украина переломного момента в полномасштабной войне, Байден подчеркнул, что об этом "трудно сказать".
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники. Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
- За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.
- 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области. А также ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Однако контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, говорят в Минобороны.
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