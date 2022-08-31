Байден отреагировал на смерть Горбачева
Президент США Джо Байден назвал последнего лидера СССР Михаила Горбачева человеком, рискнувшим карьерой ради лучшего будущего
Об этом говорится в заявлении Байдена распространенном Белым домом .
"После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку, открытость и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов Советского Союза после стольких лет изоляции и скитаний", - сказал Байден.
По его словам, не у всех советских чиновников хватило смелости признать необходимость перемен.
"Это были действия редкого лидера - человека, который имел воображение, чтобы увидеть возможность другого будущего, и мужество, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - сказал Байден.
- 30 августа скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
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