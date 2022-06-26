Об этом сообщает Reuters .

Соответствующее заявление Байден сделал во время саммита G7 в Германии перед журналистами, комментируя очередные обстрелы россиянами столицы Украины.

"Это еще одно проявление их варварства", – сказал Байден.

Лидеры стран G7 – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в баварских Альпах.

В ходе саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.

В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы, пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка. Врачи прооперировали девочку и сообщили, что она находится в стабильном состоянии.

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