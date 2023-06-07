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Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

7 июня, 2023 среда
01:12
Война с Россией Джо Байден

Президент США Джо Байден впервые высказался по поводу ситуации вокруг Каховской ГЭС, разрушенной российскими террористами

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Президент США ответил на вопросы журналистов о подрыве Каховской ГЭС.

"Мы не идем. Мы будем помогать Украине", – заявил президент США Джо Байден.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
  • Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
  • В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.
Мир
Украина
Россия
Джо Байден
Херсонщина
США
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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