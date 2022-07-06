Об этом сообщает Голос Америки .

Представительница белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден прочитал письмо баскетболистки и пообещал "сделать все возможное", чтобы ей помочь.

"Добиться освобождение всех американцев из российских тюрем - наша приоритетная задача", - заверил Байден.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возвращение несправедливо задержанных американцев, таких как звезда Бритни Грайнер, приоритетным направлением своей работы.

"Мы хотим, чтобы с этой практикой было покончено - речь идет о России или любой другой стране, которая неправомерно, несправедливо задерживает американцев или граждан третьих стран ради политической выгоды", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.

31-летняя Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболисткой начался 1 июля. Ее обвинили в умышленной перевозке наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы.

Бритни Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.

5 июля стало известно, что Бритни Грайнер написала к Джо Байдену письмо с просьбой о спасении.

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