Байден отреагировал на письмо олимпийской чемпионки из США, умоляющей спасти ее от российской тюрьмы
Президент США Джо Байден пообещал сделать все возможное, чтобы спасти американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которой грозит 10 лет тюрьмы в РФ по подозрению в перевозке наркотиков
Об этом сообщает Голос Америки .
Представительница белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден прочитал письмо баскетболистки и пообещал "сделать все возможное", чтобы ей помочь.
"Добиться освобождение всех американцев из российских тюрем - наша приоритетная задача", - заверил Байден.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возвращение несправедливо задержанных американцев, таких как звезда Бритни Грайнер, приоритетным направлением своей работы.
"Мы хотим, чтобы с этой практикой было покончено - речь идет о России или любой другой стране, которая неправомерно, несправедливо задерживает американцев или граждан третьих стран ради политической выгоды", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.
31-летняя Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболисткой начался 1 июля. Ее обвинили в умышленной перевозке наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы.
Бритни Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.
- 5 июля стало известно, что Бритни Грайнер написала к Джо Байдену письмо с просьбой о спасении.
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