Об этом он написал в твиттере.

"Приветствую Луиса Инасио Лулу да Силву с избранием следующим президентом Бразилии по результатам свободных, честных и авторитетных выборов. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с целью продолжения сотрудничества между нашими двумя странами в последующие месяцы и годы", - отметил он.

Ночью 31 октября стало известно, что в Бразилии завершились выборы президента. Победу одержал Луис Инасио Лула да Силва.

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