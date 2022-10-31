Байден отреагировал на объявление нового президента Бразилии, надеется на сотрудничество
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил с победой нового президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву
Об этом он написал в твиттере.
"Приветствую Луиса Инасио Лулу да Силву с избранием следующим президентом Бразилии по результатам свободных, честных и авторитетных выборов. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с целью продолжения сотрудничества между нашими двумя странами в последующие месяцы и годы", - отметил он.
- Ночью 31 октября стало известно, что в Бразилии завершились выборы президента. Победу одержал Луис Инасио Лула да Силва.
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