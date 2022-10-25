Об этом передает Reuters.

Выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном индийскому празднику Дивали, Байден отметил, что Сунак, также имеющий индийское происхождение, должен быть назначен премьер-министром после встречи с королем Чарльзом.

"У нас есть новости, что Риши Сунак теперь премьер-министр. Ожидается, что он станет премьер-министром, я думаю, завтра (25 октября, - ред.), когда он пойдет к королю. Удивительно новаторская веха, и это важно", – сказал президент США.

42-летний Риши Сунак занимается политикой с 2015 года. До избрания на должность премьера и лидера Консервативной партии он работал в парламентском комитете по экологии и министерствам жилищного строительства и финансов.

20 октября Лиз Трасс объявила о намерении уйти в отставку с поста премьера Великобритании.

24 октября стало известно, что на выборах лидера британских консерваторов победил Риши Сунак, который, соответственно, вскоре возглавит правительство Соединенного Королевства.

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