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Байден отменил чрезвычайное положение, введенное в 2020 году из-за COVID-19

11 апреля, 2023 вторник
03:15
Мир

Президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад в связи с распространением COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 2020 году на фоне пандемии Дональдом Трампом. Позже Байден продолжил его действие.

  • В январе президент сообщал руководству Конгресса США, что планирует упразднить режим чрезвычайной ситуации с 11 мая, однако законодатели решили прекратить его действие раньше, президент США впоследствии подписал соответствующий закон.
  • Ранее сообщалось, что Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.
Чрезвычайное положение
Джо Байден
США
Коронавирус
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