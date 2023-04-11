Байден отменил чрезвычайное положение, введенное в 2020 году из-за COVID-19
Президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад в связи с распространением COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в 2020 году на фоне пандемии Дональдом Трампом. Позже Байден продолжил его действие.
- В январе президент сообщал руководству Конгресса США, что планирует упразднить режим чрезвычайной ситуации с 11 мая, однако законодатели решили прекратить его действие раньше, президент США впоследствии подписал соответствующий закон.
- Ранее сообщалось, что Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.
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