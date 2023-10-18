Байден отложил визит в Иорданию из-за объявления траура в стране, - Белый дом

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает Укринформ.

"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - заявляет представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа и пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении.

В ближайшее время он планирует провести личную консультацию с лидерами арабских стран и будет продолжать регулярные и непосредственные контакты со странами и дальше, отметили в администрации США.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден должен был посетить Израиль и Иорданию в среду, 18 октября.