Байден отложил визит в Иорданию из-за объявления траура в стране, - Белый дом
Президент США Джо Байден должен был встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане, но отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе
Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает Укринформ.
"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - заявляет представитель Белого дома.
Президент США Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа и пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении.
В ближайшее время он планирует провести личную консультацию с лидерами арабских стран и будет продолжать регулярные и непосредственные контакты со странами и дальше, отметили в администрации США.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден должен был посетить Израиль и Иорданию в среду, 18 октября.
- Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
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