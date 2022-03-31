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Байден откроет стратегические резервы нефти и заполнит 1% мирового спроса, - The New York Times

31 мартa, 2022 четверг
20:18
Экономика нефть

Под растущим политическим давлением, направленным на снижение высоких цен на энергоносители, Белый дом объявил, что администрация высвободит до 180 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы противодействовать последствиям российского вторжения в Украину

Об этом сообщает The New York Times.

Цены на нефть умеренно упали в ожидании объявления, которое подтвердил Белый дом в четверг утром. Президент Байден планирует производить миллион баррелей нефти в сутки в течение 180 дней. Это составляло бы около 5% американского спроса и 1% мирового спроса в то время, когда экспорт российской нефти сокращается примерно на три миллиона баррелей в день.

Реакция экспертов по нефтяной промышленности и энергетики была умеренной, хотя этот шаг был бы наибольшим высвобождением из Стратегического нефтяного резерва с момента его создания в начале 1970-х годов как аварийный запас.

Этот запас в основном использовался для увеличения поставок нефти во время войн, внешних угроз или стихийных бедствий.

Меньшие выбросы на рынок нефти из этого стратегического запаса администрацией Байдена из резерва с конца прошлого года мало повлияли на цены, уплачиваемые водителями и предприятиями за бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, производимые из сырой нефти.

"Это чуть-чуть снизит цену на нефть и будет способствовать большему спросу", - сказал Скотт Шеффилд, исполнительный директор Pioneer Natural Resources, крупной техасской нефтяной компании, - Но это все еще недостаточно от значительного дефицита поставок".

Эксперты по энергетике утверждают, что высвобождение нефти из запасов будет иметь больший эффект, если другие страны, как Китай, будут также продавать нефть из своих стратегических запасов.

Российский экспорт нефти обычно составляет более одного из каждых 10 баррелей, потребляемых миром. Соединенные Штаты, Великобритания и Канада прекратили импорт российской нефти, а многие нефтяные компании и грузоотправители добровольно прекратили покупать российские энергоносители. Это привело к дефициту около трех миллионов баррелей в день для глобальных поставок.

Читайте также:За неделю экспорт российской нефти упал на 26%, - Bloomberg

По данным автоклуба AAA, средняя цена бензина в Соединенных Штатах составляет 4,23 доллара за галлон. Это примерно то же самое, что было неделю назад, но за последний месяц больше на 62 цента за галлон.

Цены на нефть также снизились на этой неделе после того, как мирные переговоры между Россией и Украиной показали первые признаки прогресса. Трейдеры энергоресурсов также озабочены тем, что мировой спрос может упасть, поскольку Китай, крупнейший импортер нефти в мире, вводит блокировку в Шанхае и других местах, чтобы бороться со вспышками коронавируса в рамках своей политики нулевого Covid.

"Эффект цены, вероятно, будет краткосрочным", – сказал Дэвид Голдвин, являвшийся высокопоставленным чиновником Госдепартамента в администрации Обамы, о заявлении господина Байдена. "Но частью преимущества этого выпуска является то, что он станет мостом до того, как новые физические поставки появятся во второй половине этого года из США, Канады, Бразилии и других стран".

Рынок нефти имеет тенденцию двигаться циклами, поэтому высвобождение может стать возможностью для правительства продавать дорого, а потом покупать по низким ценам, потенциально зарабатывая миллиарды долларов для казначейства. Однако, когда администрация пополнит запасы, это может повысить цены на нефть.

Выпуск может отчасти иметь обратный эффект. Аналитики Goldman Sachs пишут в исследовательской записке, что большой сброс может вызвать "пробки" на побережье Мексиканского залива, не позволяя новой добыче нефти из месторождений в Западном Техасе попасть в трубопроводы и резервуары для хранения.

Этот шаг Байдена может также отразить желание Саудовской Аравии и других мировых производителей от увеличения предложения по снижению цен. ОПЕК Плюс, группа во главе с Саудовской Аравией, включающая Россию, в четверг решила поддерживать политику только умеренного увеличения добычи.

Боб МакНелли, бывший советником президента Джорджа Буша по вопросам энергетики, сказал, что выпуск "недостаточно велик, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского экспорта нефти, если конфликт и давление санкций будут продолжаться".

Запасы США содержат около 600 миллионов баррелей, что составляет примерно месяц общего потребления США. Максимальное количество выпущенной нефти составляет 4,4 млн баррелей в сутки.

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