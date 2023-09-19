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Главная Мир Байден: от событий в Украине зависит наше будущее, на кону международный порядок

Байден: от событий в Украине зависит наше будущее, на кону международный порядок

19 сентября, 2023 вторник
18:24
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден в выступлении на 78-м заседании Генассамблеи ООН заявил, что отстоять международный порядок сегодня – это инвестиция в будущее каждой страны

Об этом он сказал в выступлении транслировавшемся в эфире Еспресо.

"Есть определенные принципы международной системы. Суверенность, права человека, территориальная целостность – основные киты построения демократии, без которых мы не можем достичь ни одной из целей, которую перед собой ставим. И это неизменно. Итак, второй год подряд такая встреча посвящена мирному урегулированию конфликтов. Видим, что наш горизонт сейчас потемнел от войны, которую спровоцировала Россия против Украины. Украина борется, а США хочет, чтобы эта война завершилась. И ни одна страна не стремится к этому так сильно, как Украина. Мы хотим, чтобы были дипломатические резолюции для обеспечения долгосрочного мира", - отметил президент США.

Джо Байден подчеркнул, что ответственность за войну лежит исключительно на плечах России, именно на ней будет ответственность за все действия. Россия верит, что война затянется.

"Хочу вас спросить: если мы оставим основные принципы ради того, чтобы утихомирить агрессора, то готовы ли мы для безопасности других стран заплатить цену независимости Украины? Я хочу ответить: нет, мы сегодня с Украиной. Мы будем солидарны с Украиной столько, сколько ей это будет нужно ради защиты своей территориальной целостности. Это инвестиция в будущее каждой страны, ведь мы говорим, что на кону международный порядок. А от того, что произойдет в Украине, зависит будущее всех нас. Независимо от того, какой страной мы являемся, большой или маленькой. Территориальная целостность, суверенитет – это фундамент этого международного учреждения", - отметил Байден.

  • Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, примет участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступит в Совете Безопасности и проведет встречи с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон.
  • 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
  • 19 сентября на брифинге в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы услышать от него лично о развитии событий в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ
Украина
Россия
ООН
Джо Байден
Война с Россией
США
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