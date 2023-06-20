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Байден осознанно сделал заявление о "реальности" угрозы применения РФ тактического ядерного оружия, - военный эксперт Мусиенко

20 июня, 2023 вторник
22:24
Мир

Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, считает, что заявление президента США делается осознанно накануне саммита НАТО и во время авиационных учений Альянса в Европе

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"По моему мнению, это заявление президента США делается  осознанно накануне саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе. На саммите будут рассматриваться вопросы по укреплению безопасности в Европе на фоне российской агрессии, поддержки восточного фланга Альянса и будущего Украины. К тому же это заявление делается осознанно и в контексте крупнейших авиационных учений, проводимых НАТО в Европе. Также следует отметить действия России по перемещению или планам перемещения ядерного оружия в Беларусь. Причем Путин сознательно избрал дату именно перед проведением саммита НАТО в Вильнюсе, который неподалеку от тех мест, где Путин с Лукашенко планируют размещать ядерное оружие. Соответственно, позиция США - привлечь внимание к этому событию, встряхнуть тех, кто еще пессимистично относится к угрозам РФ", - объяснил директор Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко добавил, что некоторые моменты уже были утрачены по противодействию, потому что раньше и Путин, и Шойгу, и Лукашенко говорили, что они уже перекидывают модернизированные самолеты для доставки этого оружия и комплексы "Искандер", соответственно, еще тогда был сигнал миру, что с этим оружием должно было что-то произойти.

"Напомню, были заявления президента Дуды о перемещении ядерного оружия США в Польшу, что должно быть гарантом сдерживания. И в чем-то он прав, потому что, если Россия нарушает баланс, то и НАТО должно противодействовать. Считаю, что поэтому и делаются соответствующие заявления Байдена. А дальше будем ожидать реакцию. Я думаю, с российской стороны будет та или иная эскалация к саммиту НАТО. Лукашенко уже начал подогревать эту ситуацию, когда сказал о готовности Беларуси применить ядерное оружие. Потом будет об этом говорить, возможно, не сам Путин, а его личные пропагандисты. Это все подтягивается под саммит НАТО, на котором будут приняты определенные решения. Например, практическое решение, касающееся и Украины, - распространение единого пространства ПВО и ПРО Европы и над Украиной. Это будет интегрированная система единого мониторинга угроз и средств ПВО. И это реально. Так я вижу, почему сейчас президент Байден сделал это заявление", - подытожил Мусиенко.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили , что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

20 июня президент США Джо Байден сказал, что угроза применения тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна

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