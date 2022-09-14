Об этом говорится в материале CNN.

Отмечается, что кандидатуру на должность посла в России Байден предложит Линн Трейси, которая сегодня является главой американской дипмиссии в Армении.

Известно, что дипломат получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза, а с 1987 по 1990 год жила в Москве.

Трейси работала в Пакистане и Казахстане, в 2001-2002 годах занимала должность референта по Грузии. С 2004 по 2006 год работала в дипломатическом представительстве в Казахстане. С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду "за проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.

После покушения была заместителем посла США в Туркменистане, работала также заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

4 сентября посол США в России Джон Салливан закончил свою работу и вернулся на родину. В посольстве отметили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. Известно, что он был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания Джо Байдена.