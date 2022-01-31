Байден определился с кандидатурой посла в Киеве и ждет согласования в Украине, - СМИ

Об этом сообщают CNN и Bloomberg со ссылкой на источники, передает УП.

По данным СМИ, Байден официально еще не выдвинул ее, поскольку украинская сторона еще не согласовала кандидатуру Бринк.

Отмечается, что процесс может занять до нескольких недель.

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В Украине с 2019 года нет посла США, самый высокий представитель – временный поверенный в делах.