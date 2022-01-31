Байден определился с кандидатурой посла в Киеве и ждет согласования в Украине, - СМИ
Президент Джо Байден избрал кандидатом на должность посла в Украине дипломата Бриджит Бринк
Об этом сообщают CNN и Bloomberg со ссылкой на источники, передает УП.
По данным СМИ, Байден официально еще не выдвинул ее, поскольку украинская сторона еще не согласовала кандидатуру Бринк.
Отмечается, что процесс может занять до нескольких недель.В Украине с 2019 года нет посла США, самый высокий представитель – временный поверенный в делах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное