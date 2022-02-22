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Главная война с Россией Байден огласил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР"

Байден огласил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР"

22 февраля, 2022 вторник
21:29
война с Россией Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США вводят санкции против России после того, как она признала "ЛНР" и "ДНР"

Об этом он сказал во время обращения по поводу ситуации в Украине, передает Еспресо.TV.

"Мы готовы идти дальше с этими санкциями. Путин считает, что у него есть право объявлять новые страны, это нарушение международного права, нужно четко отвечать. Мы готовились с союзниками по НАТО, чтобы подготовить этот ответ", – заявил Байден.

Президент США пояснил, что санкции вводятся против:

  • 2 российских банка – VEB (Банк развития внешнеэкономической деятельности. В его дочерние компании входят телекоммуникационная компания "Ростелеком", футбольный клуб "ЦСКА Москва", Проминвестбанк, Оборонпромлизинг, - ред.) и российский военный банк (какой именно - президент не уточнил);
  • суверенного долга – Россия не сможет торговать облигациями на рынках;
  • с 23 февраля – санкции против российских элит и их семей.


Также Байден заявил, что не будет продвигаться и запуск газопровода "Северный поток-2".

Президент США заявил, что Украина в дальнейшем будет получать оборонную помощь. Байден также отметил, что "США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО в соответствии с обязательствами", и поэтому он разрешил американским войскам с оборонной целью прибыть в Эстонию, Латвию и Литву.

"Мы все еще думаем, что Россия готова идти дальше и проводить масштабную атаку против Украины. Я надеюсь, что такого не произойдет, но все еще 150 тыс. российских войск собрано вблизи Украины", – заявил президент США.

Глава Белого дома говорит, что просьба Путина использовать войска вне территории России – это поиск оправдания для последующих военных действий. Однако Байден отмечает: "оправданий следующим вторжением нет".

"Сейчас, когда Россия возможно планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", – добавил президент США.


 


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